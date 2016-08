Spielhalle in Zwingenberg überfallen / Kind in Bürstadt schwerverletzt

Während ein bislang unbekannter Täter am frühen Mittwochmorgen eine Spielhalle in Zwingenberg überfallen hat, kam es am Dienstagabend in Bürstadt zu einem Verkehrsunfall in Bürstadt - dabei wurde ein vierjähriges Kind schwer verletzt.

Zwingenberg

Am frühen Mittwochmorgen betrat ein maskierter Mann gegen 1.30 Uhr eine Spielhalle in der Darmstädter Straße in Zwingenberg und bedrohte die Angestellte mit einer Schusswaffe. Sie musste ihm Geld aus der Kasse in eine mitgebrachte Tasche packen. Danach flüchtete der Räuber mit mehreren hundert Euro Beute zu Fuß in östliche Richtung. Der Täter wird als etwa 20 Jahre alt und 1,70 Meter groß beschrieben. Er sprach akzentfreies Deutsch. Zur Tatzeit war er mit einer weißen Plastikmaske und einer Kapuze maskiert und trug komplett schwarze Kleidung. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Polizeistreifen verlief bislang erfolglos. Die Kriminalpolizei aus Heppenheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise: 06252/7060.

Bürstadt

Ein Alptraum für alle Autofahrer: Als ein 57-jähriger Bürstädter mit seinem Mercedes in der Bobstädter Frankensteinstraße aus Biblis kommend in Richtung Hofheim unterwegs war, lief ihm plötzlich ein Kind vor das Auto. Laut Polizeiangaben trat der vierjährige Junge am Dienstagabend gegen 18.50 Uhr plötzlich hinter einem Lastwagen auf die Fahrbahn. Er wurde von dem Pkw erfasst und schwer verletzt, musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik transportiert werden. Der Autofahrer erlitt einen Schock. Um den genauen Unfallhergang zu klären, wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Frankensteinstraße war zeitweise komplett gesperrt, die Ermittlungen dauern an. (ots/lok)