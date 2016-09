Tom Koenigs beendet Bundestagskarriere

Der Grünen-Politiker Tom Koenigs will im kommenden Jahr seine Zeit im Bundestag beenden. Bei der Bundestagswahl 2017 werde er nicht kandidieren, sagte ein Sprecher von Koenigs' Berliner Abgeordnetenbüro am Donnerstag. Koenigs sitzt seit 2009 für den Gießener Wahlkreis im Parlament, er ist Sprecher für Menschenrechtspolitik. Es sei "eine gute Zeit, aufzuhören", zitierte der Gießener Grünen-Kreisverband den 72 Jahre alten Politiker. Er wolle Platz machen für gute, engagierte und jüngere Kräfte.

Von Frankfurt nach Berlin

Koenigs war von 1993 bis 1997 Stadtkämmerer und von 1989 bis 1999 Dezernent für Umwelt, Energie und Brandschutz der Stadt Frankfurt am Main. Am 28. März 2009 wählte ihn die Landesmitgliederversammlung von Bündnis90/Die Grünen auf Platz 4 der hessischen Landesliste zur Bundestagswahl 2009. Bei der Wahl zum 17. Deutschen Bundestag am 27. September 2009 gelang ihm der Einzug ins Parlament. Nach der Wahl am 22. September 2013 gehörte er auch dem 18. Bundestag an. Seitdem ist Koenigs Obmann seiner Fraktion im Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe und Ordentliches Mitglied des Unterausschusses Vereinte Nationen, internationale Organisationen und Globalisierung. (dpa/red)