Am Montagnachmittag wurde der Polizei in Bensheim ein 64-jähriger Mann als vermisst gemeldet. Wie den Beamten mitgeteilt wurde, war der Bewohner einer betreuten Wohngruppe am Vormittag im Stadtteil Fehlheim zuletzt gesehen worden. Von dort wollte er zu Fuß zurück zur Wohngruppe laufen. Doch bis gegen 16.30 Uhr war der Mann dort nicht angekommen. Sofort leitete die Polizei die Fahndung ein, auch der Polizeihubschrauber war teilweise im Einsatz. Am Ende sorgte ein Mitarbeiter der Betreuungseinrichtung für den guten Ausgang: Er traf den Vermissten wohlbehalten an der Bundesstraße 3 in Zwingenberg an und brachte ihn zurück zu seiner Wohngruppe. (ots/lok)