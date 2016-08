Für Neubau auf dem Marktplatz

Die Stadtkirche Sankt Georg und davor das Haus am Markt: Ein Neubau am Standort der leerstehenden Immobilie wäre etwas höher als das jetzige Gebäude. © Neu

Bensheim. Es soll der Königstransfer für den Marktplatz werden: Ein Neubau für das Haus am Markt am bisherigen Standort, in den mit der Modekette H&M ein Mieter ziehen könnte, der Anziehungskraft besitzt. Seit Monaten wird in der Verwaltung geprüft, ob ein solches Vorhaben wirtschaftlich und technisch ohne allzu große Hürden möglich ist.

Jetzt liegt das Ergebnis samt eindeutiger Empfehlung vor. Demnach kann das Großprojekt mit einem Gesamtvolumen von 8,4 Millionen Euro angegangen werden, sollte es in der Stadtverordnetenversammlung eine Mehrheit für einen Grundsatzbeschluss geben.

Bürgermeister Rolf Richter betonte, dass man sich Zeit gelassen und gewissenhaft geprüft habe. Er machte allerdings auch deutlich, worum es aus seiner Sicht vorrangig geht. "Wir wollen nicht zwingend ein Haus bauen oder H&M in Bensheim ansiedeln. Wir wollen aber den Marktplatz beleben und einen Impuls für die Innenstadt setzen."

Mit dem Haus am Markt in seiner jetzigen Form kann dieses Ziel nicht erreicht werden - was der aktuelle Leerstand dokumentiert. Der Zuschnitt der Räumlichkeiten ist nicht attraktiv, Barrierefreiheit nur bedingt gegeben, neue Mieter mit Perspektiven stehen nicht Schlange. Kurzum: "Es ist kein Belebungsfaktor", urteilte Richter.

Ein Neubau könnte das ändern, vor allem mit einem Magneten wie es die Filialen des schwedischen Konzerns nun einmal sind - gleich wie man zu den Produkten des Unternehmens steht. Deren Verantwortliche sehen im Standort am Marktplatz und mit Bensheim als Stadt der Schulen entsprechendes Potenzial. dr

Bericht in der Samstagausgabe