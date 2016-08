Das Winzerfest kann kommen

Schwungvoll wie immer: Am Samstag (3.) startet das 79. Bergsträßer Winzerfest.

Bensheim. Frank Wienecke als Pep Guardiola des Bergsträßer Winzerfestes zu bezeichnen, wäre vielleicht ein bisschen überzogen. Aber die Richtung stimmt. So euphorisch, wie der Ex-Bayern-Trainer mitunter seine Spieler lobte ("super, super, super"), so ähnlich rühmt der geschäftsführende Vorsitzende des Verkehrsvereins die Vorzüge des größten Weinfests in Südhessen. Die klare Botschaft dahinter: Wer vom 3. bis 11. September keinen Abstecher nach Bensheim macht, ist selbst schuld.

Wienecke, seit 2015 als Regisseur des Traditionsfests in Amt und Würden, hat mit seinem erfahrenen Team ein bewährtes und massentaugliches Programm zusammengestellt. Revolutionärer Veränderungen bedarf es nicht, lediglich im Detail wird immer mal wieder gefeilt. Das ist auch gut so, denn die inhaltlichen Grundpfeiler des Winzerfests stehen seit Jahrzehnten stabil. Festzug, Weinprobe, Feuerwerk - die Klassiker sind alles andere als Auslaufmodelle. "Unser Programm soll Spaß machen", betonte Wienecke bei einem Pressegespräch im Rathaus. Und das nicht nur einem weinseligen Publikum, sondern möglichst allen. dr

Ausführlicher Bericht in der Dienstagausgabe