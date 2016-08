Barkeeper mit Bass-Stimme zum Finale

Bensheim. Ohne einen Tropfen Regen ging der "Vogel der Nacht" dann doch nicht über die Bühne. Aber es blieb bei einem Tropfen. Das mickrige Gesprühe am Sonntagabend war nicht der Rede wert. Zum Finale machte sich das Publikum noch einmal auf in den Stadtpark. Nicht so massig wie an den Tagen zuvor - aber eine schöne Kulisse für die letzten Stunden des zwölften Festivals war es allemal.

Eingeläutet wurde der frühe Abend von einem musikalischen Opus namens "Nagàlèboshi". Dahinter verbirgt sich ein Werk des japanischen Komponisten und Arrangeurs Satoshi Komatsu, das seinen Ursprung bei eben diesem Festival hatte: Vor sieben Jahren erlebte er dort eine Nacht voller Sternschnuppen, woraufhin die Idee zu "Nagáléboshi" (Sternschnuppe) geboren wurde.

Nach dem blutjungen Mainzer Trio Dynarchy und der schwedischen Ausnahmesängerin "Qveen Elizabeth" (ja, mit v) ging es mit Tobi Vorwerk ins Finale des von "Vogel der Nacht". Der Darmstädter Singer-Songwriter hat es im vergangenen Jahr bis ins Halbfinale des Gesangswettbewerbs "The Voice of Germany" geschafft.

Der Auftritt in Bensheim war fast ein Heimspiel für den gebürtigen Berliner, der seit seinem dritten Lebensjahr in der Heinerstadt lebt. Mit seinem minimalistischen, aber kraftvollen Akustik-Rock hat der Barkeeper mit der Bass-Stimme eigene Songs und Coverversionen serviert, darunter eine eindrucksvoll reduzierte Variante vom Disco-Hit "I'm so Excited" der Pointer Sisters, den er allein mit Gitarrenbegleitung bis aufs Fleisch filetiert hat - stark!

