Rekordbesuch bei Vogel der Nacht

Feuer und Flamme für den Vogel der Nacht: Zum Stadtpark-Festival kamen an sechs Tagen nach Schätzungen des Veranstalters Harry Hegenbarth bis zu 12 000 Besucher. © Neu

Bensheim. Ohne Sonnenmilch hätte sich der Nacht-Vogel in diesem Jahr gewaltig das Gefieder verbrannt. Sechs Tage bestes Sommerwetter bei Temperaturen über 30 Grad - "das hatten wir noch nie", betonte Harry Hegenbarth, Erfinder des allseits beliebten Stadtpark-Festivals.

Entsprechend fällt die Bilanz aus. Mindestens 12 000 Besucher werden es letztlich gewesen sein, die es sich auf der schrägen Wiese gutgehen ließen. "Wir hatten unter der Woche schon Zahlen wie sonst nur am Wochenende. Wir haben alle Rekorde gebrochen", bilanzierte Hegenbarth. Am Freitag sei man sogar kurz davor gewesen, das Gelände wegen Überfüllung zu schließen, der Sicherheitsdienst stand an den fünf Zugängen schon bereit.

Beim Spendenaufkommen für den Hospiz-Verein machten sich die Gästezahlen allerdings erst im Schlussspurt so richtig bemerkbar. Während an den ersten beiden Tagen der freiwillige Eintritt nur zögerlich entrichtet wurde, rappelte es anschließend deutlich öfter in den Spendenbüchsen.

Die Folge: Erneut können wieder mehr als 10 000 Euro für den guten Zweck überreicht werden. Keine Selbstverständlichkeit für eine Open-Air-Veranstaltung, die stark von der Witterung abhängig ist. dr

Bericht in der Mittwochausgabe