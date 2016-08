Hoher Zuschuss vom Land

Bensheim. Früher Militärgelände, künftig ein kleines Sozialzentrum: Das ehemalige Bundeswehrdepot in der Rheinstraße wird Einfluss auf ein komplettes Viertel in der Weststadt haben. Zurzeit entsteht dort der Neubau für die Bensheimer Tafel. Die Einweihung ist für Ende September geplant.

Das nächste Bauvorhaben steht schon in den Startlöchern. Das Deutsche Rote Kreuz will seine Rettungswache von der Rodensteinstraße verlagern. 1,4 Millionen Euro soll das Projekt kosten. Viel Geld für einen Ortsverband, der allerdings auf die Unterstützung der Stadt und des Landes Hessen bauen kann. 682 000 Euro aus dem Stadtbauförderprogramm "Stadtumbau" fließen als Zuschuss aus Wiesbaden. Die Förderquote liegt damit bei über 60 Prozent der förderfähigen Kosten in Höhe von 1,1 Millionen Euro.

"Damit haben wir unser Ziel erreicht, für diese Maßnahme eine möglichst hohe Förderung zu erhalten", sagte Bürgermeister Rolf Richter. Bereits im Februar hatte die Stadtverordnetenversammlung dem Umzug auf das ehemalige Bundeswehrdepot-Gelände zugestimmt. dr