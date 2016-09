Land gibt Containercamp auf

Das Land Hessen will die Containersiedlung am Berliner Ring aufgeben. Ob die Unterkunft abgebaut wird, steht aber noch nicht fest.

Bensheim. Der Eiertanz um das leerstehende Containercamp für Flüchtlinge am Berliner Ring in Bensheim geht in die nächste Runde. Am Donnerstag teilte das Sozialministerium mit, dass der Standort als Erstaufnahmeeinrichtung vom Land Hessen aufgegeben wird - wie einige andere auch.

"Wir haben das im April dieses Jahres vorgestellte Standortkonzept weiter den aktuellen Zugangszahlen angepasst. Damit handeln wir mit Augenmaß und Verantwortung. Die Zugangssituation ist derzeit so, dass wir unsere Unterbringungskapazitäten weiter reduzieren", betonte Sozialminister Stefan Grüttner. Vordergründig mag die Entscheidung für Bensheim überraschend kommen. Schließlich hatte das Finanzministerium vor nicht einmal zwei Wochen erklärt, dass die Siedlung in Reserve gehalten werde. Der Pachtvertrag für das Grundstück wurde um ein Jahr bis Ende Oktober 2017 verlängert.

Die Ansage aus Wiesbaden bedeutet demnach nicht, dass die Container abgebaut und das Gelände wieder landwirtschaftlich genutzt wird. Im Gegenteil: Offenbar gibt es Überlegungen in der Kreisverwaltung, die Immobilie für die Unterbringung von zugewiesenen Flüchtlingen zu nutzen. dr

Bericht in der Freitagausgabe