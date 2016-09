Das Winzerfest ist eröffnet

Bensheim. Beinahe wäre die Sache schiefgegangen. Bürgermeister Rolf Richter war drauf und dran, das Bensheimer Bürgerfest zu eröffnen, bekam dann am Samstagabend auf dem Marktplatz aber gerade so verbal die Kurve und konnte um 18.36 Uhr schließlich offiziell verkünden, dass das 79. Bergsträßer Winzerfest nun seinen Lauf nimmt.

Abgesehen von der kleinen Beinahe-Panne, die im Ernstfall locker zu verschmerzen gewesen wäre, ging der Festakt im Winzerdorf routiniert über die Bühne. Lediglich die Bürgerwehr von Oald Bensem hatte einen nervösen Zeigefinger, was zu einem leichten Klingeln in so manchen Ohren führte. Während der Bürgermeister noch vor den Salutschüssen warnen wollte, legten die Jungs schon los. Ein Auftakt mit Knalleffekt eben. Bei der Wiederholung fünf Minuten später hatten dann alle rechtzeitig die Finger in den Ohren.

Richter fiel anschließend die Aufgabe zu, gemeinsam mit Brigitte Schmidt die Benefiz-Aktion "Bensheim bommelt" zu starten. Die flauschigen, bunten Teile werden zum Preis von einem Euro verkauft - auf dem Festgelände sowie in vielen Geschäften. Der Erlös fließt an die Tafel, zur DRK-Kleiderkammer und ins Kleiderstübchen von Pro Vita. Außerdem soll ein Betrag für das Winzerfest-Feuerwerk zur Verfügung gestellt werden.

Ausführliche Berichte in der Montagausgabe