Völkerwanderung zum Feuerwerk

Impressionen vom Brillant-Feuerwerk am Samstagabend in Bensheim

Bensheim. Wer die Deutungshoheit an diesem Abend hat, bleibt im Dunkeln. Sind es überdimensionale Pusteblumen, die da am Himmel über Bensheim explodieren? Oder doch kleine Kometenschauer, die Richtung Kirchberg stürzen. Während sich der unromantische Kerl im Mann eher an Armageddon erinnert fühlt, sinniert die Frau an seiner Seite von einer duftenden Blumenwiese. Üble Klischees, zugegeben. Aber eines von vielen Gesprächen nach dem Brillantfeuerwerk am Samstagabend zum Finale des Bergsträßer Winzerfestes. Die Bilanz dürfte bei unterm Strich fast allen Zuschauern ähnlich ausgefallen sein.

"Erstklassige Show", kommentiert die Zielgruppe für das Jugendwort des Jahres beim Abstieg in der Kalkgasse. Zwischen Stadtpark und Weinbergen haben wieder Hunderte das Spektakel in der ersten Reihe verfolgt - und Glück gehabt, dass der sanfte Wind die Rauchschwaden nach Norden trieb.

15 Minuten lang ballerten die Pyrotechniker in die Nacht, was das Budget hergab. Und das war wieder einiges. Der wolkenlose Himmel verwandelte sich in eine große Leinwand, auf der ein Knalleffekt den nächsten ablöste. Pausenloses Staunen, Jubel und Applaus beim Publikum inbegriffen. dr

Bericht in der Montagausgabe