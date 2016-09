Das 79. Bergsträßer Winzerfest geht in die Geschichte ein: Nie gab es mehr Besucher als in diesem Jahr.

Bensheim. Das 79. Bergsträßer Winzerfest ist Geschichte - und das neue Marktplatz-Pflaster hat seine erste Bewährungsprobe bestanden. Eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Aber wenn man bedenkt, wie viele Menschen durchs Winzerdorf gezogen sind, ist es schon eine Erwähnung wert.

Voll war es zwischen Marktplatz und Storchennest in den vergangenen neun Tagen praktisch immer. Leerlauf gab es höchsten in den Randstunden. Besonders der Samstag mit dem Brillant-Feuerwerk toppte alles bisherige. Die Bilanz von Frank Wienecke, geschäftsführender Vorsitzender des Verkehrsvereins, verwundert deshalb auch nicht: "Das hat alle Erwartungen übertroffen. Wir hatten eine unglaubliche Resonanz." Die Organisatoren gehen sogar davon aus, dass es das besucherstärkste Winzerfest aller Zeiten war. Und das wird immerhin seit 1929 gefeiert. "Wir schätzen, dass es insgesamt mehr als 150 000 Gäste waren. So viel wie noch nie." dr

Bericht in der Dienstagausgabe