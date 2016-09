Polizei fahndet nach Einbrecher

Tag des offenen Denkmals

Lorsch. "So einen Tag habe ich noch nicht erlebt - es war Wahnsinn." Das sagt Martina Jakob auf Nachfrage über den Tag des offenen Denkmals in Lorsch. Jakob saß als Mitarbeiterin am vergangenen Sonntag am Empfang des Museumszentrums. Es sei unmöglich gewesen, die Zahl der Besucher genau zu notieren… [mehr]