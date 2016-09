Kurz vor dem Einzug

Ortstermin der Bensheimer Tafel am Neubau: Pfarrer Christoph Bergner (3.v.r.) überreichte symbolisch eine Spende von 10 000 Euro an den Verein.

Bensheim. Die Jahre der Wanderschaft und Improvisationen sind für die Bensheimer Tafel bald vorbei. Ende September steht der Umzug in den Neubau auf dem Gelände des ehemaligen Bundeswehrdepots an der Rheinstraße an. Bis dahin muss allerdings erneut improvisiert werden. Denn zwischen der letzten Ausgabe in der alten Hospitalküche und der Premiere in der Weststadt liegen nur wenige Tage.

"Das wird stressig, aber wir schaffen das", lautet der einhellige Tenor bei der Mannschaft um Vorsitzende Mariette Rettig. Bei einem Ortstermin an der Baustelle konnte man sich am Dienstag davon überzeugen, dass soweit alles nach Plan läuft. Der Innenausbau kommt gut voran. Küche und Solaranlage sollen in dieser Woche installiert werden, danach folgen die Sanitäranlagen.

Viel Zeit für Freizeit bleibt den Ehrenamtlichen nicht. Aufmunterung in Form einer Spende gab es am Dienstag von Dr. Christoph Bergner. Der Pfarrer machte eine Spende seiner Michaelsgemeinde öffentlich. 10 000 Euro fließen in die Kasse der Tafel. Von dem Geld soll ein Lithiumspeicher angeschafft werden, der den Solarstrom vom Dach speichert. dr

