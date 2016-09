Im Tempo durch die Innenstadt

Massenbewegung: Am 25. September nimmt Jog and Rock nach einem Jahr Pause wieder Fahrt auf - mit Läufen für alle Altersklassen.

Jog and Rock:

Bensheim. Die Macher haben eine lange Reise hinter sich, den Sportlern steht ihr etwas kürzerer Trip noch bevor. Am Sonntag, 25. September, fällt nach einem Jahr Pause wieder der Startschuss für Jog and Rock in Bensheim. Ab 10 Uhr gehen die Läufer auf die Strecke.

Das Comeback war und ist vor allem für die Organisatoren des Vereins Bensheim-Marathon eine Herausforderung. Planungssicherheit herrscht erst seit ein paar Monaten. Zuvor war man mit den Plänen an übergeordneten Behörden gescheitert. Bis schließlich feststand, dass man überhaupt einen Neustart wagen kann, war fast Sommer - wenig Zeit, um in der Läuferszene Werbung zu machen.

Wie viele Anmeldungen sind bisher eingegangen?

Mehr als 1400 liegen vor. Mit Nachmeldungen dürften es in den nächsten Tagen noch ein paar mehr werden. "Das ist fast schon sensationell, wenn man die Vorgeschichte bedenkt", meint Cheforganisator Chris Roth. Er hofft dennoch, künftig an die Teilnehmerzahlen früherer Jahre anknüpfen zu können, die teilweise jenseits der 2000 lagen.

?Auf welchen Strecken kann man den inneren Schweinehunde bekämpfen?

Zur Auswahl stehen wie gehabt ein Halbmarathon, ein Zehn- sowie ein Fünf-Kilometerlauf, der Mini-Marathon für die Jüngeren und ein Schülerlauf über drei Kilometer.

?Anmeldeschluss verschlafen - wie kann man sich jetzt noch einen Startplatz sichern?

Bis voraussichtlich Samstag (24.) kann man sich für alle Läufe nachmelden - per E-Mail mit einem Anmeldeformular, das es auf der Homepage www.jogandrock.de zum Herunterladen gibt. dr

Bericht in der Samstagausgabe