Früh übt sich, wer ein Autofahrer werden will. Bei der Automobilschau auf dem ADAC-Gelände durften auch mal Kinder hinterm Steuer Platz nehmen.

Bensheim. Vom Stadtflitzer bis zum Familienvan, vom Nutzfahrzeug bis zum Sportwagen: Im Modelljahr 2016 rollen rund 150 Neuerscheinungen auf den Markt. Über die aktuellen Trends und Innovationen konnten sich Autofreunde am Wochenende auf dem ADAC-Verkehrsübungsplatz im Bensheimer Westen informieren.

Über 400 Modelle waren so aufgeschlossen wie die dazugehörigen Händler. 22 Autohäuser aus der Region hatten ihre ausgewählten Fahrzeuge auf dem Gelände geparkt und so den Gästen ein relativ breites Spektrum angeboten.

Die Besucher erlebten am Wochenende den konkreten, handfesten Auto-Alltag. Zu sehen gab es das, was es heute schon zu kaufen gibt. Jenseits von Studien und dem Branchenblick in die Kristallkugel schickte die Messe eine interessante Kollektion verfügbarer Neuheiten über den Laufsteg, die einen straffen Überblick zum aktuellen Marktgeschehen bot. Alles bei freiem Eintritt und ohne Parkprobleme. (tr)

Mehr zu diesem Thema morgen im BA.