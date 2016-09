Beauner Platz wird zum Spielplatz

Der Beauner Platz verwandelte sich zum Weltkindertag in ein riesiges Spielfeld mit vielen Angeboten.

Bensheim. Eine Woche nach dem Ende des Winzerfests bevölkerten am Sonntagnachmittag erneut unzählige glückliche Kinder mit Luftballons, bunten Fähnchen und geschminkten Gesichtern den Beauner Platz. Sie alle sind der gemeinsamen Einladung der Karl-Kübel-Stiftung und der Stadt Bensheim zum Spiel- und Familienfest anlässlich des Weltkindertags gefolgt.

Die großen Fahrgeschäfte und Buden sind einer Bühne und vielen kleinen Mitmachangeboten von Vereinen und Organisationen gewichen - was den Kleinen jedoch mindestens genauso viel Freude bereitete. Obwohl der Blick zu den dunklen Wolken über dem Beauner Platz anfangs nichts Gutes verhieß, beruhigte Daniela Kobelt Neuhaus, Mitglied des Vorstands der Karl-Kübel-Stiftung, die Anwesenden: "Sie müssen sich keine Sorgen machen. Seit zehn Jahren hat es am Weltkindertag noch nie geregnet." Sie sollte Recht behalten.

Als der Projekt-Kinderchor "Es lebe die Freundschaft" unter der Leitung des Regionalkantors Gregor Knop zum Auftakt den gleichnamigen Song von Peter Maffay zu singen begann, durchbrach die Sonne die dichte Wolkendecke. Die Kinder aus den Integrationsklassen der Schillerschule Auerbach und Joseph-Heckler-Schule Bensheim sowie der Kinder- und Jugendkantorei Sankt Georg hatten bereits am Freitag bei der Verleihung des Karl-Kübel-Preises an Peter Maffay für Begeisterung gesorgt - so sehr, dass Bürgermeister Rolf Richter ankündigte, den Projektchor für den kommenden Neujahrsempfang der Stadt Bensheim gewinnen zu wollen. aru