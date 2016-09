Spatenstich im Stubenwald

Bensheim. Wenn Männer im Anzug zum Spaten greifen, bahnt sich meistens Großes an. So auch am Mittwochnachmittag am Rand des künftigen Gewerbegebiets Stubenwald II. Während sich im Hintergrund bereits ein Bagger durchs Terrain pflügte, fiel wenige Meter vor dem Bauzaun der symbolische Startschuss für das Vorhaben von AVL.

Das global agierende Unternehmen ist bisher mit der AVL Deutschland GmbH und AVL Zöller GmbH am Berliner Ring vertreten. Dort hat man sich in drei Bürohäuser eingemietet. Jetzt sollen die Kräfte an prominenter Stelle im Westen der Stadt gebündelt werden. Auf einer Fläche von 15 734 Quadratmetern entstehen ein Bürogebäude und eine Montagehalle. Das Projekt soll in zwei Phasen umgesetzt werden. Zurzeit laufen die Arbeiten für den Bau der Montagehalle. Im Juli 2017 sollen die Räume bezugsfertig sein. Danach will man zeitnah mit dem viergeschossigen Verwaltungsgebäude beginnen - denn AVL befindet sich nach eigener Aussage auf Wachstumskurs. dr

Bericht in der Donnerstagausgabe