Angst vor der Abschiebung

Bensheim. Vor Reisen nach Afghanistan wird dringend gewarnt. In ganz Afghanistan besteht ein hohes Risiko, Opfer einer Entführung oder eines Gewaltverbrechens zu werden. Landesweit, auch in der Hauptstadt Kabul kann es zu Attentaten, Überfällen, Entführungen und anderen Gewaltverbrechen kommen. Das Auswärtige Amt - von dessen Homepage diese Sätze stammen - hat eine klare Meinung, wenn es um Reisen in das vom Krieg mit den Taliban zerrüttete Land geht.

Heydar (35), Somaye (30), Ehzan (10) und Erfan (7) stammen aus Herat in Afghanistan. Im Sommer 2015 flüchteten sie aus Angst vor Anschlägen in den Westen. Im Bensheimer Camp am Berliner Ring kamen sie für ein paar Wochen unter, ehe sie in einem Feriendorf im Odenwald untergebracht wurden.

"Integration war dort Fehlanzeige. Die Menschen waren auf sich gestellt", sagen Nadine Hofmann und Sarah Moradkhani. Die beiden Frauen engagieren sich in der Flüchtlingshilfe in Bensheim. Sie haben sich mit Familie Heydari angefreundet und es geschafft, dass die Vier eine Wohnung in Bensheim beziehen konnten.

Die Freude währte aber nur kurz. Der Asylantrag der Heydaris wurde vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge abgelehnt. "Für die Familie und für uns ist eine Welt zusammengebrochen", betonen Hofmann und Moradkhani. Sie haben im Internet eine Petition gestartet, um Unterstützer zu sammeln und auf das Schicksal der Familie aufmerksam zu machen. dr

Bericht in der Donnerstagausgabe

Link zur Petition: http://chn.ge/2d32WJT