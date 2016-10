Bensheim. An einen Schwanheimer, der auszog, um die Welt zu entdecken, erinnert eine Ausstellung in Berlin. Unter der Überschrift "Die Reisen des Herrn Professor" werden Schwarz-Weiß-Aufnahmen von Dr. Georg Nickel gezeigt, der in den 1930er und 1940er Jahren in Brasilien unterwegs war.

Nickel kommt im August 1909 in Schwanheim zur Welt. Dort verbringt er seine Kindheit und Jugend, besucht die Grundschule und geht nach Bensheim aufs Gymnasiums.1936 wandert Nickel nach Brasilien aus. Er tritt in São Paulo an der deutschen Olinda-Schule eine Stelle als Lehrer an. Dort fotografiert er mit seiner Leica II das Leben an der Schule, in seiner Umgebung und vor allem das der deutschen Siedler. Zusammen mit seinen Kollegen bricht er in den Ferien zu Entdeckungsreisen auf.

45 Jahre nach seinem Tod wird die fotografische Pionierarbeit in Südamerika nun auf besondere Weise gewürdigt. dr

Bericht in der Freitagausgabe