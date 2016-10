Skater sollen umziehen

Bensheim. Mit der Zustimmung zu den Planungen für das Haus am Markt und der neuen Sportstätte am Berliner Ring für den FC Italia hat die Stadtverordnetenversammlung mehrheitlich zwei Millonen-Projekte auf den Weg gebracht (wir haben berichtet). In ihrer Sitzung behandelten die Kommunalpolitiker aber noch weitere Themen.

Skateranlage Weiherhausstadion: Die Parkplatzsituation an Bensheims größter Sportstätte ist nicht erst seit gestern problematisch. Die FDP-Fraktion befürchtet zurecht eine Verschärfung, wenn der FC Italia in direkter Nachbarschaft seine Zelte aufschlägt. Die Fraktion um Holger Steinert schlug deshalb vor, nach einem alternativen Standort für den kleinen Skaterpark zu suchen, um die Fläche für Stellplätze zu nutzen. Bei einer Enthaltung wurde dem Ansinnen zugestimmt - einschließlich einer Ergänzung durch die Koalition aus CDU, GLB und BfB. Demnach sollen die Stadtverordneten dem Magistrat Vorschläge für eine neue Heimat unterbreiten. In der nächsten Sitzungsrunde soll das Ergebnis der Prüfungen vorliegen, um einen Umzug eventuell noch im Haushaltsplan 2017 finanziell zu berücksichtigen. Steinert kündigte bereits Standortvorschläge an. Daran sollte das Projekt also nicht scheitern. dr

Bericht in der Donnerstagausgabe