Wer mehr verdient, zahlt mehr

Bensheim. Wer mit der deutschen Bürokratie ins Gespräch kommt, braucht gute Nerven und meistens eine schnelle Auffassungsgabe. Denn viele Wortkreationen scheinen direkt aus dem Vorhof der Wörterhölle zu stammen. Ein Beispiel: Fehlbelegungsabgabe.

Verwaltungsmitarbeiter und Kommunalpolitiker dürften mit der Begrifflichkeit etwas anfangen können - und seit Sommer auch Mieter von Sozialwohnungen. Die müssen bestimmte Einkommensgrenzen einhalten, um Anspruch auf den günstigeren Wohnraum zu haben. Wer mehr verdient, muss nicht zwangsläufig ausziehen, sondern besagte Abgabe zahlen. Das war in Hessen bereits von 1993 bis 2011 der Fall.

Im vergangenen Jahr hatte das Land die Wiedereinführung beschlossen, seit 1. Juli ist sie in Kraft und gilt damit auch für Bensheim. Hier musste das Rathaus alle betroffenen Mieter anschreiben und nach ihren Einkommens- und Familienverhältnissen befragen.

In Bensheim gibt es rein rechnerisch 1728 Sozialwohnungen. Allerdings befinden sich davon nur noch 534 in der Mietpreisbindung und werden entsprechend gefördert. Mit diesen 534 Personen hat sich die Stadt nach Auskunft von Dezernent Adil Oyan in Verbindung gesetzt. "Nach erfolgter Überprüfung sind aktuell 76 Mieter zur Zahlung einer Fehlbelegungsabgabe verpflichtet", erklärte der Stadtrat auf Nachfrage. dr

