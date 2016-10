Zwei neue Stolpersteine

Gunter Deming verlegte am Freitag zwei weitere Stolpersteine vor dem ehemaligen Haus der Familie Oppenheimer in der Rodensteinstraße. © Funck

Bensheim. Gegen Ende der Zeremonie gab es einen kurzen Augenblick, in dem sich Barbara Hicken der allgemeinen Aufmerksamkeit entzog. Sie löste sich mit einer halben Körperdrehung aus dem Kreis von Menschen, die sie umgaben. Es schien, als suche sie einen Moment der Einsamkeit, um alleine zu sein mit ihren Gefühlen und Erinnerungen. "Very emotional" sei es für sie gewesen, antwortete sie mit brüchiger Stimme auf Nachfrage, während Tränen über ihre Wangen liefen - und wandte sich, nach wenigen Sekunden des Schweigens, wieder gefasst ihrer Begleitung zu.

Barbara Hicken war Mitte der vergangenen Woche aus den USA angereist, um persönlich an der Stolperstein-Verlegung zum Gedenken an ihre Mutter Mini Oppenheimer teilzunehmen. Bis 1937 war die Rodensteinstraße 106 in Bensheim das Zuhause der Oppenheimers. Fünf Stolpersteine sind vor dem Anwesen in Erinnerung an die jüdische Familie bereits verlegt - am Freitag installierte der Kölner Künstler Gunter Demnig, der Initiator der Stolperstein-Mahnmale, zwei neue: für Mini und ihren Bruder Karl. Zudem wurde der Stein für Mira Oppenheimer durch einen neuen mit korrigierter Inschrift ersetzt. eh

Bericht in der Montagausgabe