Es rumort in Bensheim

Einige Bensheimer befürchten, dass die Planungen rund ums Haus am Markt ein Schlag ins Wasser werden. Die Stadt möchte - wie mehrfach berichtet - das Gebäude abreißen und durch einen Neubau an gleicher Stelle ersetzen. © Funck

Bensheim. Es rumort mal wieder im Städtchen. Und Auslöser ist erneut ein Bauvorhaben, das vom Rathaus angestoßen und von der Koalitionsmehrheit in der Stadtverordnetenversammlung bereits beschlossen wurde. Aber mit dem Abriss des Hauses am Markt und einem Neubau an gleicher Stelle können sich einige Bensheimer so gar nicht anfreunden.

Kommentare auf Facebook, Leserbriefe oder Diskussionen beim Bäcker: Seit feststeht, dass die sanierungsbedürftige Immobilie tatsächlich weg soll und der an historischen Vorbildern angelehnte Ersatz architektonisch kein Traumschloss mehr ist, mehren sich wieder die Kritiker an dem Vorhaben.

Wobei deutlich wird, dass die Meinungen in der Ablehnung auseinandergehen. Ein möglicher Abbruch des 70er-Jahre-Baus scheint die wenigstens zu schmerzen. Sie fordern allerdings, dass dann nicht mehr neu gebaut, sondern der Blick auf Sankt Georg frei wird. dr

Bericht in der Dienstagausgabe