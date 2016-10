Souvenir aus dem Schwarzwald

Romed Klein hat gute Laune: Der diesjährige Bensheimer Weihnachtsbaum erfüllt voll und ganz seine Erwartungen. © Funck

Bensheim. Der Bensheimer Weihnachtsbaum ist in diesem Jahr eine echte Schwarzwälder Fichte mit nostalgischem Touch. "Da hängen viele Kindheitserinnerungen dran", erklärte Christine Deppert am Donnerstag bei einem Ortstermin. Im Garten der Stadtverordnetenvorsteherin wächst das Souvenir aus Titisee seit mehr als 40 Jahren in die Höhe.

Drei Fichten brachte die Familie von einem der vielen Schwarzwaldurlaube mit an die Bergstraße. "Die Setzlinge haben wir damals auf unserem Grundstück gepflanzt", so Deppert. Zwei aus dem grünen Trio mussten bereits gefällt werden. Nur ein Baum steht noch - und der hat es auf mittlerweile 22 Meter und ein geschätztes Gewicht von vier bis fünf Tonnen gebracht.

Romed Klein von "Bensheim Aktiv" und sein eingespieltes Team bringen solche Ausmaße nicht ins Schwitzen. Immerhin ist es der zehnte Christbaum, den sie fällen und auf den Marktplatz verfrachten werden. Termin für die dennoch aufwendige Aktion ist Donnerstag, 10. November. Ab 20 Uhr geht es dem Gehölz an den Stamm. Mit Lärmbelästigung bis tief in die Nacht sei allerdings nicht zu rechnen, versichern die Organisatoren. Am Freitag, 11. November, soll der Baum aufgestellt werden. dr

Bericht in der Freitagausgabe