Kreis soll übernehmen

Noch befindet sich die Volkshochschule in Bensheimer Hand.

Die Volkshochschularbeit in Bensheim soll an die Kreisvolkshochschule mit Sitz in Lorsch rückübertragen werden. Ab dem Herbstsemester 2017 könnte es erstmals ein gemeinsames Programm geben.

Bensheim. Der Kreis und seine Volkshochschulen - fast schon traditionell ein heikles Themen. Vor über sechs Jahren scheiterte der Versuch die Zweigstellen in Bensheim, Lampertheim und Viernheim unter dem Dach des Mutterhauses zu vereinigen.

In Bensheim war damit die Debatte längst nicht beendet - vorwiegend mit Blick auf die städtischen Finanzen. Jetzt sollen Fakten geschaffen werden und die lokale Volkhochschularbeit zum Herbstsemester 2017 an den Kreis zurückübertragen werden. Allerdings müssen sowohl der Kreistag als auch die Stadtverordnetenversammlung in ihren Novembersitzungen noch zustimmen.

In Bensheim dürfte eine Mehrheit sicher sein. Schließlich hatte der Magistrat sich im Auftrag des Parlaments um das Thema gekümmert und in den vergangenen zwölf Monaten gemeinsam mit dem Kreis an einer Lösung gearbeitet.

"Jetzt wächst das zusammen, was zusammengehört", machte Bürgermeister Rolf Richter am Freitag bei einem Pressegespräch keinen Hehl aus seiner Überzeugung. Er sieht nicht nur finanzielle Vorteile, sondern außerdem ein verbessertes und effizienteres Angebot. dr

Bericht in der Samstagausgabe