Großeinsatz im Wald: Die Bensheimer Rettungsorganisationen probten am Samstag den Ernstfall. Angenommen wurde ein Flugzeugabsturz bei Hochstädten.

Bensheim. Über 200 Einsatzkräfte, drei Tote, 18 Verletzte, 25 Fahrzeuge und zwei Hubschrauber. Und eine logistische wie technische Herausforderung, die in Zahlen nicht beschreibbar ist. Es war die bislang größte Sicherheitsübung der Bensheimer Hilfsorganisationen, die in der Region bislang stattgefunden hat. Fazit nach sieben Stunden: Gut gelaufen, viel gelernt.

Trotz einem halben Jahr Vorbereitungszeit ist wenig nach außen gedrungen. Das detaillierte Szenario war geheime Kommandosache. Bekannt war nur, dass es einen Großbrand in einem Wald bei Schönberg geben wird. Konzipiert wurde der Notfall am "Runden Tisch der Bensheimer Hilfsorganisationen". Das Drehbuch war nur wenigen bekannt.

An der Robert-Bosch-Straße laufen alle Fäden zusammen. Der Digitalfunk glüht. Auf den Monitoren zeichnet sich die Lage ab. Konzentrierte Gesichter hinter Laptops. Freiwillige Feuerwehr, Rotes Kreuz, Technisches Hilfswerk. Mit dabei Ullrich Michel - THW-Ortsbeauftragter und einer der Drahtzieher der Katastrophe. Auch die Bensheimer Stadtverwaltung ist samt Pressestelle anwesend.

Was war passiert? Über einem Waldstück bei Hochstädten südlich des hinteren Weiherwegs sind zwei Kleinflugzeuge kollidiert und abgestürzt. Der Crash hat einen Waldbrand verursacht. Die Piloten sind sofort tot. 17 Verletzte warten auf Hilfe: Darunter Wanderer und einige Biker von der nahegelegenen Mountainbikestrecke "Fuchstrail". Eine Schulklasse auf einem Wochenendausflug wurde durch den Unfall in Panik versetzt. 21 Kinder sind in alle Richtungen verstreut. Dennoch: Kein Grund zur Beunruhigung. Alles fiktiv. Ein Trainingsprogramm. Aber maximal real. tr

