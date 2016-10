Panther suchen Sponsoren

Bensheim. Sportlich läuft es für die Panther Soccer. Bei den Deutschen Meisterschaften erspielten sich die Straßenfußballer des Diakonischen Werks den Vize-Titel. Mit einer engagierten Teamleistung und guter Kameradschaft schafften sie den Sprung bis ins Finale.

Außerhalb des Platzes müssen die zumeist jungen Männer aber um ihren Platz in der Gesellschaft und die eigene Zukunftsperspektive kämpfen. Der Zusammenhalt in der Mannschaft und Sport im Allgemeinen helfen vielen, wieder in die Spur zu kommen.

Das Projekt ist allerdings kein Selbstläufer. Die Bensheimer Kicker sind auf Sponsoren angewiesen, um deutschlandweit an Turnieren teilnehmen zu können und einen halbwegs angemessenen Trainingsbetrieb auf die Beine stellen zu können. Trotz der sportlichen Erfolge könnte den Panthern zurzeit finanziell etwas stärker auf die Sprünge geholfen werden, als es der Fall ist.

"Wir benötigen Geld für die simpelsten Dinge: Fußballschuhe, Bälle, Leibchen, Trainingsanzüge und Übernachtungskosten bei Turnieren", erklärt Sabine Reiner. dr

