Vom Aussterben bedroht

Bensheim. Als die Kamera des Fotografen klickt, verfällt der Schlammpeitzger in eine fast meditative Ruhe. Bevor es wieder in die braune Brühe geht, in der sich der kleine Fisch wohlfühlt, lässt er sich bereitwillig unter Aufsicht von Dr. Egbert Korte ablichten. Der Sachverständige für Gewässerökologie ist vom Land Hessen mit der Wiederansiedlung des Gewitterfurzers - so sein landläufiger Name - beauftragt.

Am Montag und Dienstag muss der Experte dafür buchstäblich im Trüben fischen. Der Gewässerverband Bergstraße lässt den Kreuzlachgraben in unmittelbarer Nähe des neuen Gewerbegebiets Stubenwald II entschlammen und tieferlegen. Genauer gesagt dreht sich das Projekt um ein Seitengewässer. In dieser künstlich angelegten Grabentasche soll der Schlammpeitzger eigentlich einen perfekten Rückzugsort vorfinden. Doch in den vergangenen Jahren ist der kleine Bereich etwas zu sehr verwildert, so dass jetzt ein Bagger anrücken muss. dr

Bericht in der Donnerstagausgabe