Neues Konzept fürs Museum

Das Museum soll umgestaltet werden. Leiter Christoph Breitwieser informierte am Mittwochabend den Sozialausschuss über die Planspiele. Ein zentraler Punkt wäre die Verlegung der Sonderausstellung in den Altbau (unser Bild).

Bensheim. Das städtische Museum am Marktplatz ist ein verwinkelter Bau, der sich über mehrere Ebenen und zwei Häuser zieht. Das muss grundsätzlich kein Nachteil sein, erfordert aber ein ausgeklügeltes Konzept, um die Exponate angemessen und besucherfreundlich inszenieren zu können. In Bensheim gelingt dies historisch und räumlich bedingt nicht immer optimal.

Der neue Museumsleiter Christoph Breitwieser hat es sich deshalb zur Aufgabe gemacht, dem Haus in den nächsten Jahren eine zukunftsweisende Ausrichtung zu verpassen. "Wir müssen unsere Stärken mehr betonen", sagte Breitwieser am Mittwochabend vor dem Sozial-, Sport- und Kulturausschuss. Die Kommunalpolitiker Informationen sich vor Ort über die Planspiele des Archäologen, der dabei auf die Unterstützung von Bürgermeister Rolf Richter und Stadtkulturleiter Thomas Herborn bauen kann. "Wir machen uns seit geraumer Zeit Gedanken, wie wir die Attraktivität des Museums steigern können", so Richter.

Eine zentrale Rolle sollen dabei die Sonderausstellungen spielen. Sie sind das Zugpferd des Hauses - ein Verdienst von Breitwieser, bemerkte der Rathauschef. Allerdings könnten sie besser präsentiert werden, wenn man mehr Platz hätte. Aus diesem Grund schwebt dem Kurator ein Standortwechsel vor. Die temporären Werkschauen sollen - so seine Überlegungen - ins Erdgeschoss des Altbaus wandern. Dort sind die archäologische und die landwirtschaftliche Abteilung untergebracht.dr

Bericht in der Freitagausgabe