Anreise mit Hindernissen

Therapeutin Angelika Kallwass bei ihrem Auftritt am Freitagabend in der Veranstaltungsreihe Lebenskunst im Bensheimer Bürgerhaus.

Bensheim. Auch das ist Lebenskunst: Wenn das Publikum geduldig und ohne zu murren auf die Referentin wartet, die erst mit halbstündiger Verspätung eintrifft. Wenn Lebenskunst-Initiator Justus Keller die Zeit spontan mit einer kurzen Lesung überbrückt und wenn Angelika Kallwass - auf die alle warten - abgehetzt, "völlig überdreht", aber dennoch gut gelaunt und mit Riesenschritten gegen 20.30 Uhr auf die Bürgerhaus-Bühne stürmt und sich für ihre "Dusseligkeit" entschuldigt.

Die langjährige Fernseh-Psychologin war am Kölner Hauptbahnhof schlicht und einfach in den falschen Zug gestiegen und anstatt in Frankfurt, beziehungsweise in Bensheim, in Essen gelandet. Dank eines hilfsbereiten Taxifahrers, eines schnellen Mietwagens und "dem Navi" schaffte sie die knapp 300 Kilometer-Strecke ins Hessische in Rekordzeit.

Dass die Therapeutin und Bestseller-Autorin, die vielen Fernsehzuschauern noch aus der Pseudo-Realityshow "Zwei bei Kallwass" auf Sat 1 bekannt ist, in der Vortragsreihe Lebenskunst ausgerechnet im Monat November, wenige Tage nach den Gedenktagen, über Verluste, Tod und Sterben sprach, war eher Zufall. gs

Bericht in der Montagausgabe