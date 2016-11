Rettungskräfte von Feuerwehr und DRK waren am Montagnachmittag am Fachmarktzentrum gefordert. Fünf Personen klagten über Atembeschwerden.

Bensheim. Aufregung am Fachmarktzentrum in der Bensheimer Weststadt: Wegen eines vermeintlichen Gausaustritts musste der Gebäudeteil mit Edeka und Apotheke am Montagnachmittag evakuiert werden. Die Einsatzkräfte rückten mit einem Großaufgebot an. Der Markt war eine Stunde gesperrt.

"In der Apotheke haben fünf Personen plötzlich über Atemnot geklagt", schilderte Stadtbrandinspektor Jens-Peter Karn die Ausgangslage. Gegen 13.57 Uhr ging daraufhin ein Notruf bei der Leitstelle ein. Vier Rettungswagen sowie zwei Notärzte setzten sich in Bewegung. Die Feuerwehr war mit 24 Mann vor Ort. Messungen ergaben laut Karn allerdings keine belastendenden Stoffe oder Gas in der Luft. "Da war alles negativ." Vermutet wird deshalb ein Defekt in der Klima- und Lüftungsanlage der Apotheke. Weil zunächst unklar war, ob die Lüftung auch mit den Lebensmittelmarkt zusammenhängt, wurde Edeka kurzerhand geräumt. dr

Bericht in der Dienstagausgabe