Wohnungsmarkt bleibt eine Herausforderung

Diese Übersicht zeigt, wo in Bensheim und den Stadtteilen Wohnraum geschaffen wurde - und in den nächsten fünf Jahren wird.

Bensheim. Wer in Bensheim eine Wohnung oder ein Grundstück sucht, braucht starke Nerven und in der Regel eine stabile finanzielle Basis. Die Nachfrage ist enorm, die Preisgestaltung entsprechend. Dass die Stadt sich zu einem teuren Pflaster entwickelt hat, weiß man nicht erst seit gestern.

Das Wissen um die Problematik schafft allerdings noch keine Lösungen. Der Markt ist angespannt - und daran dürfte sich auch so schnell nichts ändern. Bensheim ist und bleibt Zuzugsgebiet - der guten Lage und dem Wirtschaftsstandort sei dank. "Wir versuchen, angemessen auf die Situation zu reagieren. Jeden Wunsch werden wir aber nicht erfüllen können", erklärte Bürgermeister Rolf Richter.

Wohnraum sei ein bestimmendes Thema der vergangenen Jahre gewesen und wird es nach Einschätzung des Rathauschefs bleiben. Bei Gesprächen mit Unternehmen gehe es meistens darum, wo neue Mitarbeiter zu vernünftigen Konditionen wohnen könnten. Aber auch Familien, die von einem Häuschen mit Garten träumen, oder Menschen mit überschaubarem Budget, die eine kostengünstige Alternative benötigen, sind in Bensheim auf der Suche.

Um einen Überblick zu verschaffen, hat die Stadt in den vergangenen Monaten zusammengetragen, welche Projekte in den letzten fünf Jahren entstanden sind - und was aktuell umgesetzt wird und was in den nächsten fünf Jahren in Planung ist. Unterm Strich stehen insgesamt 1000 Wohneinheiten auf der Liste. dr

Bericht in der Donnerstagausgabe