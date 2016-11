Weihnachtsbaum im Anflug

Bensheim. Da ist das Ding: Grün, schön gewachsen und gut in Form. Am Donnerstagabend zappelte der Weihnachtsbaum für den Bensheimer Marktplatz am Haken - fachmännisch gefällt im Garten von Christine Deppert. Die Schwarzwälder Fichte soll in diesem Jahr zum glänzenden Aushängeschild für den Weihnachtsmarkt werden. Der wiederum wird in knapp zwei Wochen eröffnet. Gar nicht so viel Zeit, um 30000 LED ins Geäst zu hängen.

Aufgestellt wurde der hölzerne Gigant am Freitag nach einer dieses Mal kurzen Transportstrecke mit wenigen Hindernissen. Zu viel Federn sollte der Baum (im Vergleich zu vergangenen Jahren) deshalb nicht gelassen haben.

Am Donnerstag war zunächst Maßarbeit gefragt. Kranwagen und Tieflader hatten sich auf der halbseitig gesperrten Nibelungenstraße platziert, ein paar Meter weiter unten wurde der Hauptdarsteller fest verschnürt, bevor die Fachleute mit den Motorsägen anrückten. "Es hat alles reibungslos funktioniert. Das war super: der schwebende Weihnachtsbaum von Bensheim", fasste Christine Deppert zusammen. dr

Bericht in der Samstagausgabe