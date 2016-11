Die Bensheimer Feuerwehr rettete am Sonntag einen Uhu vom Dach eines Hauses in der Fehlheimer Straße.

Bensheim. Am Sonntag riefen besorgte Anwohner im Feuerwehrstützpunkt Bensheim-Mitte an und meldeten einen eingeklemmten Greifvogel im Bereich einer Dachgaube an einem Haus in der Fehlheimer Straße.

Über die Leitstelle Bergstraße wurde die Feuerwehr vor Ort telefonisch mit einem Falkner aus Darmstadt verbunden.

Nach einer kurzen Einweisung in die Lage wurde der Falkner ebenfalls mit dem Korb zu dem eingeklemmten Tier gefahren, wo er den Greifvogel, der sich jetzt als ein Uhu entpuppte, zügig befreien konnte. Nach der erfolgreichen Rettung wurde der Uhu einem Tierarzt übergeben und an der Uni-Klinik in Gießen erfolgreich behandelt. red