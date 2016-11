Auszeichnung für Bensheimer Brandschützer

Wahl

Lorsch. Der Frankfurter Oberbürgermeister hatte den geplanten Termin in Lorsch kurzfristig abgesagt. Dass sich ihr Parteifreund Peter Feldmann (SPD) wegen unerwarteter dienstlicher Verpflichtungen entschuldigte, dafür äußerte Annette Hemmerle-Neber, die in Lorsch Bürgermeisterin werden will, aber… [mehr]