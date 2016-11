Erstes Adventswochenende

Lorsch. "Willkommen beim Blauen Weihnachtswunder Lorsch", warb der extra auf den Weihnachtsmarkt zugeschnittene Flyer. Blau ist auch wieder die dominierende Farbe in diesem Jahr: Vom blauen Torbogen bis über die blauen Lichter am Weihnachtsbaum und all die in blauer Farbe angestrahlten Gebäude und… [mehr]