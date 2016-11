Vom Hotel in die WG

Erste Kreisbeigeordnete Diana Stolz, Landrat Christian Engelhardt und Jugendamtsleiter Kai Kuhnert zogen am Montag Bilanz.

Das ehemalige Mercure-Hotel an der Wormser Straße: Spätestens am Donnerstag ziehen die letzten Flüchtlinge aus.

Bensheim. Es gab Schlägereien und Polizeieinsätze. Die Feuerwehr musste sich etliche Nächte um die Ohren schlagen, weil Fehlalarme ausgelöst wurden. Das Konfliktpotenzial war hoch. Ein Jahr lebten unbegleitete minderjährige Flüchtlinge im ehemaligen Mercure-Hotel an der Wormser Straße in Bensheim. Eine "Herausforderung und Belastung für alle", bilanzierte Landrat Christian Engelhardt am Montag bei einem Pressegespräch.

Spätestens am Donnerstag werden nun die letzten Bewohner das markante Gebäude verlassen. Der Mietvertrag mit den Eigentümern des Gebäudes wurde nicht verlängert. "Für uns war es von Anfang an keine Dauerlösung", erläuterte die Erste Kreisbeigeordnete Diana Stolz als zuständige Dezernentin.

75 junge Männer im Alter von 16 bis 18 Jahren sind zurzeit dabei, ihr Hab und Gut zusammenzupacken. Sie werden im gesamten Kreisgebiet Wohnungen beziehen, die von freien Trägern angemietet wurden. Vier bis fünf Personen sollen in WGs zusammenleben. "Wenn sie alt genug sind und von uns nicht mehr betreut werden, sollen sie als Mieter in die Verträge einsteigen", blickte Jugendamtsleiter Kuhnert voraus. dr

Bericht in der Mittwochausgabe