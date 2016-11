Spende für Neubau

Von unserem Redaktionsmitglied

Dirk Rosenberger

Bensheim. Jeder Euro hilft. Eine oft abgedroschen klingende Floskel - besonders in der Adventszeit, wenn vermehrt Spendenübergaben anstehen. Bei der DRK-Ortsvereinigung stellt sich die Situation allerdings etwas anders dar. "Alles ist hilfreich. Wir hoffen, dass wir mit unserem Geld hinkommen", sagte Vorsitzende Doris Bodemann.

Die Ehrenamtlichen sind zurzeit dabei, eines der größten Projekte in ihrer Vereinsgeschichte zu schultern: der Neubau eines Stützpunktes auf dem ehemaligen Bundeswehrdepotgelände in der Weststadt. Kostenpunkt: 1,4 Millionen Euro. Spielraum für große Sprünge gibt es da nicht. So wird ein Großteil des Inventars vom alten Standort an der Rodensteinstraße mit in die Rheinstraße umziehen. Um neue Möbel, Regale oder andere Einrichtungsgegenstände anzuschaffen, ist man auf Spenden angewiesen. Und da hilft in der Tat jeder Euro.

Entsprechend gut gelaunt nahmen Doris Bodemann und Vorstandsmitglied Johanna Förg am Dienstag eine Spende der Jubiläumsstiftung der Sparkasse Bensheim entgegen. Mit 6500 Euro wird das Vorhaben des DRK unterstützt. dr

Bericht in der Donnerstagausgabe