Wieder Baustelle auf dem Marktplatz?

Bensheim. Ab April könnte der Marktplatz wieder zur Baustelle werden. Allerdings nicht, weil die Abrissbagger für das Haus am Markt anrücken. Vielmehr soll der zweite Bauabschnitt der Marktplatz-Umgestaltung in Angriff genommen werden. So sehen zumindest die Planungen der Verwaltung aus.

Was fehlt, ist die Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung. Die scheint aber nur Formsache. Im Bauausschuss zeichnete sich zumindest eine Koalitionsmehrheit ab. CDU, BfB und GLB votierten für das Vorhaben. SPD und AfD stimmten dagegen, die FDP enthielt sich.

400 000 Euro soll der zweite Streich im Herzen der Altstadt kosten. Im Haushalt sind sogar 585 000 Euro vorgesehen. Am Geld sollte es in diesem Fall nicht scheitern. Berücksichtigt sind dieses Mal Mittel für mögliche archäologische Funde. Wie bereits berichtet, wird es mit dem Pflaster in der Hauptstraße weitergehen. Außerdem soll der Durchgang zur Straße An der Stadtmühle ausgebessert werden. Ebenfalls im Budget: Mastleuchten mit integrierten Stromanschlüssen für den Wochenmarkt. dr

Bericht in der Dienstagausgabe