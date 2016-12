Bensheim. Gutes tun und mit etwas Glück einen tollen Gewinn einstreichen: Besucher des Bensheimer Weihnachtsmarktes können bei ihrem Bummel über den Marktplatz in diesen Tagen bei vier Damen Lose des Teams Bensheim der "Tour der Hoffnung" erwerben. Hauptgewinn ist ein neuwertiger Suzuki Baleno.

"Jedes Los kostet 3,33 Euro. Für zehn Euro bekommt man gleich drei davon", macht Jürgen Pfliegensdörfer vom Organisationsteam Werbung für die Aktion, die im Zusammenhang mit der "Tour de Riva" steht.

Am 17. Juni 2017 startet die Fahrt in die italienische Partnerstadt von Bensheim. Am Ziel dieser riesigen Aktion steht natürlich wieder eine ordentliche Spendensumme. Es geht nicht ums Gewinnen - das Helfen steht klar im Vordergrund. Und das kann jeder mit dem Erwerb eines Loses gleich umsetzen. red

Mehr zum Thema in der morgigen Ausgabe des BA