Kutschen aus Thailand zur Reparatur in Bensheim

Bensheim. Es klingt fast wie im Märchen: Das thailändische Königshaus hat den Bensheimer Wagner Dieter Ruppert mit der Restaurierung seiner Kutschen beauftragt. Fünf Modelle stehen derzeit in der Werkstatt des Handwerkers. Zwar hat der gelernte Tischler schon Napoleons Kanonen instandgesetzt, doch ein solcher Exklusiv-Vertrag ist selbst ihm bislang noch nicht untergekommen.

Der am längsten amtierende Monarch der Welt, Bhumibol Adulyadej, ist Mitte Oktober im Alter von 88 Jahren gestorben. Ein Jahr lang soll Staatstrauer herrschen. Wenig mehr hat Dieter Ruppert Zeit, um die noblen, aber sichtlich vom Zahn der Zeit angenagten Kutschen zu erfrischen. "Die werden aussehen wie neu", sagt er in seinem Reich in der Bensheimer Weststadt. In einem Jahr und drei Monaten will er fertig sein. Zwei Monate vor dem Termin, den der 64-jährige Kronprinz Maha Vajiralongkorn als Deadline markiert hat. "Ich brauche immer etwas Spielraum", lacht der Wagner. Einer der letzten seiner Zunft. In ganz Deutschland hat er zwei Kollegen. (tr)

