Bensheim. "Es ist unser schönstes Weihnachtsgeschenk, wenn man Menschen schmatzen sieht!" So beschreiben Justus Keller, Initiator der Vortragsreihe Lebenskunst, Katarina Michaelis, Geschäftsführerin und Inhaberin des Catering-Service CaterKati und Bürgerhaus-Betreiber Gianni Delli Castelli ihre Motivation zur Einrichtung einer Bensheimer Mittagstafel für bedürftige und ältere Menschen mit kleinem Geldbeutel.

"Alle sind herzlich willkommen", versichern die drei, die von dem Schwanheimer Getränkehändler Peter Maus unterstützt werden - und auf den Verlauf der Premiere ebenso gespannt sind wie auf die Resonanz.

Unter dem Logo "Der offene Himmel - alle sollen satt werden" geht das private Experiment des Quartetts am Freitag, 23. Dezember, an den Start. Was in Nachbarkommunen wie Heppenheim und Zwingenberg schon lange Usus ist, soll auch in Bensheim zu einer festen Einrichtung, wenn möglich einmal pro Woche, werden.

Am Tag vor Heiligabend werden Castelli und sein Helferteam erstmals die Tische im kleinen Bürgerhaus-Saal decken und von 12 bis 14 Uhr all diejenigen bewirten und mit einer kostenlosen warmen Mahlzeit versorgen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen.

Mehr zu diesem Thema morgen im BA.