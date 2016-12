Marktplatz evakuiert

Die Feuerwehr musste am Samstagvormittag den Bensheimer Marktplatz räumen und danach wässern, weil Buttersäure verschüttet wurde.

Bensheim. Der Bensheimer Marktplatz musste am Samstagvormittag für eine Dreiviertelstunde gesperrt werden. Gegen 11 Uhr räumte die Feuerwehr den Bereich. "Den ganzen Morgen über war Anwohnern schon ein komischer Geruch aufgefallen", erklärte Stadtbrandinspektor Jens-Peter Karn. Weil es nicht besser wurde und der Gestank eher noch zunahm, rückten die Einsatzkräfte mit Messgeräten an.

Ein Gasaustritt konnte ausgeschlossen werden. "Das hätte auch nicht gepasst", so Karn. Zumal es seinen Angaben zufolge nicht auf eine Stelle konzentriert gewesen sei. Es stank an mehreren Ecken.

Ein zufällig anwesender Chemiker, der zudem in der Hochstädter Feuerwehr aktiv ist, bestätigte die Vermutung der meisten Anwesenden: Offenbar wurde auf dem Marktplatz Buttersäure ausgekippt. Ob Vorsatz oder Versehen, darüber lässt sich nur spekulieren. Wobei ein Zufall nicht wahrscheinlich erscheint. "Beweise haben wir nicht", sagte Karn.

Gefährlich sei es letztlich nicht gewesen. Nur ziemlich eklig. Die Feuerwehr konnte zeitnah ausschließen, dass ein explosives Gemisch ausgetreten war. Zu Atemwegreizungen sei es ebenfalls nicht gekommen. In Verbindung mit dem spezifischen Gestank und der Expertenmeinung des Chemikers blieb am Ende nur die Buttersäure.

Mit 17 Mann war die Stützpunktwehr vor Ort. Um den Geruch einzudämmen, "haben wir die betroffenen Bereiche gewässert", erläuterte Karn. Das brachte ein bisschen was, konnte den Gestank aber nicht völlig vertreiben. Vor Ort war am Vormittag auch die Polizei. Eine Identifizierung des Verursachers dürfte allerdings schwierig werden. Selbst wenn es keine Absicht gewesen sein sollte.

Leidtragender der Aktion war Harry Hegenbarth. Der wollte gerade mit seiner Geschenkeversteigerung beginnen, als die Feuerwehr den Platz evakuierte. Nach der Zwangspause legten er und sein Team aber los und brachten die Präsente unters Volk. Hegenbarth erinnerte sich an einen ähnlichen Vorfall vor zehn Jahren. Auch damals sei am Tag der Versteigerung Buttersäure auf dem Marktplatz verschüttet worden - mit ähnlichem Ergebnis wie am Samstag. dr