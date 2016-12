Bensheim. Trägt die Umgestaltung des Marktplatzes zur Belebung der Altstadt bei? Nein, meint Erster Stadtrat Helmut Sachwitz. Schiebt aber gleich nach, dass es bei dem Projekt schließlich darum gehe, den Bereich attraktiver zu machen.

Das klingt ein bisschen nach Wortklauberei. In der Stadtverordnetenversammlung erklärte Sachwitz allerdings, was er darunter versteht: Stolperfallen beseitigen, Beleuchtung verbessern, Aufenthaltsqualität steigern. Unter dem Schlagwort Belebung läuft im Rathaus ein anderes Vorhaben: Der Neubau der Immobilie Haus am Markt. Das wiederum ist ein ganz anderes Thema und stand auch in der letzten Sitzung vor der Winterpause nicht zur Debatte.

Die Fraktionen mussten stattdessen darüber entscheiden, ob die Umgestaltung in die nächste Runde geht. Für 400 000 Euro soll der zweite Bauabschnitt in Angriff genommen werden. dr

Bericht in der Dienstagausgabe