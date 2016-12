Bensheim. Braucht die Stadt ein neues Jugendzentrum? Oder reichen Veranstaltungs- und Proberäume mit Freigelände für Spiel, Sport und Spaß? Und wenn dem so ist, wo wäre das Ganze am besten aufgehoben? Und darf man es dann noch JUZ nennen? Fragen über Fragen, auf die es in der Stadtverordnetenversammlung keine endgültigen Antworten gab.

Die Vorgeschichte: Auf dem ehemaligen Gelände der Bundeswehr an der Rheinstraße will die Stadt eine Lagerhalle bauen (siehe weiteren Artikel). Die SPD hätte gerne die Gunst der Stunde genutzt und - wie berichtet - den Magistrat beauftragt, Räume für ein Jugendzentrum in der Lagerhalle mitzuplanen. Mit diesem Ansinnen scheiterten die Sozialdemokraten bereits in den Ausschüssen. Im Stadtparlament verlief die Diskussion ähnlich. dr

Bericht in der Mittwochausgabe