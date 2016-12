Neue Polizeihelfer im Dienst

Die neuen Mitglieder des freiwilligen Polizeidienst (v.l.): Julia Koch, Antonio De Matteis, Jessica Zeltmann sowie Florian Bausch. Am Dienstag erhielten sich ihre Ausweise bei der Polizeistation. © Neu

Bensheim. Das Sicherheitsgefühl der Menschen ist schwer angekratzt in diesen Tagen. In Bensheim wurden jetzt vier weitere freiwillige Polizeihelfer eingeführt. Sie sollen im Schulterschluss mit Polizei und Ordnungskräften dafür sorgen, dass sich die Menschen in der Stadt ein bisschen sicherer fühlen können.

Kriminalhauptkommissar Wilhelm Eichheimer ist stellvertretender Leiter der Polizeistation Bensheim. Er spricht von einer guten und funktionierenden Sicherheitsarchitektur, die durch die zusätzlichen Helfer weiter verbessert werden soll. Denn mit der Einstellung der Neuen wird eine Lücke in den Reihen der Einsatzkräfte geschlossen: Aus persönlichen und beruflichen Gründen war die Zahl der Ordnungshüter von ehemals 14 auf fünf gefallen.

Mit aktuell neun Personen ist der freiwillige Polizeidienst wieder stabiler aufgestellt. tr

Bericht in der Donnerstagausgabe