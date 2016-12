Investitionen für Fahrradfahrer

Fahrradparkhäuser sind vor allem in größeren Städten keine Seltenheit. In Bensheim soll nun ebenalls in eine solche Anlage investiert werden. Größe, Aussehen und der genaue Standort am Bahnhof sind noch nicht im Detail geklärt.

Bensheim. Wer sich mit dem Bensheimer Haushaltsplan befasst, sollte nicht nur in den Grundrechenarten geübt sein. Es bedarf auch an einer gewissen mathematischen Vorstellungskraft. Immerhin kommt man bei Einnahmen und Ausgaben unterm Strich auf eine Summe jenseits der 100 Millionen Euro. Im neuen Jahr fließt Geld aus diversen Etatposten aber auch in verschiedene Projekte, von denen die Allgemeinheit mal mehr, mal weniger profitieren soll. Ein kleiner Überblick:

170 000 Euro: Diese Summe ist für ein Fahrradparkhaus am Bahnhof eingeplant. Diskutiert wird darüber bereits seit ein paar Jahren. Die FDP hatte im Herbst 2013 einen entsprechenden Prüfantrag eingebracht, die flächendeckend auf Wohlwollen stieß. Der genaue Standort der Anlage steht noch nicht fest, er dürfte aber östlich des Bahnhofs liegen.

20 000 Euro: Bensheim will sich einen Ruf als fahrradfreundliche Kommune aufbauen - diese Botschaft lässt sich auf dem Zahlen klar herauslesen. Weitere 20 000 Euro werden deshalb auf Antrag der Koalition für ein Radwegezustandskataster zur Verfügung gestellt. In der Auflistung sollen Radwege aufgelistet und - wie der Name schon sagt - ihr Zustand erfasst sein. In regelmäßigen Abständen steht dann eine Überprüfung an. dr

