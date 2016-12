Die Skateranlage am Weiherhausstadion: Ein Umzug würde ordentlich ins Geld gehen.

Bensheim. In der Theorie klingt der Plan gut: Mehr Parkplätze am nördlichen Eingang des Weiherhausstadions durch eine Verlagerung der Skateranlage. Nur braucht man dazu erst einmal eine geeignete Fläche, wo die Jugendlichen künftig mit Skateboards und Co. trainieren können.

Die FDP-Fraktion hatte deshalb im Herbst einen Prüfantrag mit Unterstützung der restlichen Stadtverordnetenversammlung auf den Weg gebracht (wir haben berichtet). Die Verwaltung sollte untersuchen, ob sechs von den Liberalen vorgeschlagenen Örtlichkeiten entsprechend genutzt werden können und ein Umzug sinnvoll ist.

Um das Ergebnis vorwegzunehmen: Für einen Umzug müsste ordentlich Geld in die Hand genommen werden. dr

Bericht in der Freitagausgabe