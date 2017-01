Schwierige Verhandlungen mit H&M

Das Haus am Markt: Ob das Gebäude abgerissen und durch einen Neubau ersetzt wird, entscheidet sich in den nächsten Wochen.

Haus am Markt:

Der Bensheimer an sich diskutiert gerne und ausgiebig. Das Thema spielt dabei nicht immer eine zentrale Rolle. Auch 2016 konnte man sich im Städtchen dieser Leidenschaft hingeben. Vor allem in der zweiten Jahreshälfte kochten die Emotionen bei einer Angelegenheit hoch - der Zukunft der Immobilie Haus am Markt.

Die Ausgangslage ist eigentlich hinlänglich bekannt. Nach einigen Überlegungen, Terminen mit potenziellen Mietern und Gesprächen mit Investoren, reifte der bekannte Plan: Abriss plus Neubau am gleichen Standort. Einziehen soll eine Filiale der Modekette &M sowie ein Gastronom, der für zusätzliches Leben auf dem Marktplatz sorgen soll.

Kommunalpolitisch wurde das Vorhaben im Herbst von der Koalition auf den Weg gebracht. Seitdem laufen die Verhandlungen mit der Deutschlandzentrale des schwedischen Textilers. Zum momentanen Sachstand äußert sich Bürgermeister Richter wie folgt: "Wir haben uns als Zeitlimit das erste Quartal 2017 gesetzt. Wenn wir bis dahin nicht überzeugt sind, dass wir zu einem Ergebnis kommen, müssen wir uns nach Alternativen umsehen." dr

Bericht in der Dienstagausgabe